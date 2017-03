Alfredo Reichlin, una vita per il partito 1 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 2 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 3 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 4 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 5 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 6 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 7 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 8 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito 9 di 9 Ansa Ansa Alfredo Reichlin, una vita per il partito leggi dopo slideshow ingrandisci

Figlio di Pietro ed Elisabetta Lauro, nato a Barletta, all'età di cinque anni Reichlin si trasferì a Roma, dove il padre esercitò la professione d'avvocato. Nella capitale Reichlin partecipò alla Resistenza. Fu fra i gappisti romani catturato nel 1944 dai fascisti.



Direttore de L'Unità - Allievo di Palmiro Togliatti, fu vicesegretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e nel 1955 entrò ne l'Unità, di cui dopo un anno diventò vice-direttore. Promosso a direttore nel 1958, negli anni Sessanta si avvicina alle posizioni di Pietro Ingrao, le più a sinistra nel partito. Quando l'attrito tra Togliatti e la corrente di Ingrao diventa inconciliabile, Reichlin è allontanato dai quadri de l'Unita' per far spazio alla direzione di Mario Alicata.



La questione meridionale - Da segretario regionale del Pci in Puglia fu molto attento alla questione meridionale, alla quale dedicò anche alcune sue opere. Deputato nazionale fin dal 1968, durante gli anni Settanta entrò nella direzione nazionale del partito e collaborò con Enrico Berlinguer. Successivamente fu favorevole alle trasformazioni del partito da Pci in Partito Democratico della Sinistra prima, da Pds in Democratici di Sinistra poi, ed infine da Ds in Partito Democratico.



Dal 1989 al 1992 fu "ministro dell'Economia" del governo ombra del Partito comunista italiano.



Sposato in prime nozze con la militante comunista (espulsa nel 1969 per aver aderito al gruppo de Il manifesto) Luciana Castellina, ha avuto due figli: Lucrezia e Pietro, entrambi economisti.



Renzi: Reichlin punto riferimento per generazioni - "La scomparsa di Alfredo Reichlin lascia un vuoto profondo. Se ne va una delle personalità di maggiore spicco della sinistra italiana, un punto di riferimento per generazioni di donne e uomini impegnati nella cosa pubblica. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza e siamo vicini alla famiglia in quest'ora di dolore". Così Matteo Renzi ricorda lo storico dirigente del Pci.