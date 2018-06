Morto a Roma Pierre Carniti, storico segretario della Cisl

Con lui nacque la "scala mobile" - Carniti è stato Segretario Generale della Fim dal 1970 al 1974, per poi diventare segretario generale della Cisl dal 1979 al 1985. In quegli anni fu sostenitore dell'"accordo di San Valentino", del 14 febbraio 1984, sulla scala mobile, in dissenso con la Cgil. Una situazione che condusse a una profonda divisione tra le organizzazioni sindacali, che sfocio' nel referendum abrogativo del 1985, promosso dal Partito comunista italiano e sostenuto dalla Cgil. Nel 1985 Carniti lascio' la Cisl dopo il vittorioso referendum sulla scala mobile che confermo' il decreto frutto dell'accordo di San Valentino.



Aula Senato osserva minuto silenzio per Pierre Carniti - L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pierre Carniti. Ad annunciare la scomparsa di Carniti in aula, chiedendo il momento di raccoglimento, è stata la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Camusso: Carniti era uomo giusto, grande sindacalista e amico lavoratori - "E' morto un uomo giusto, un grande sindacalista sempre capace di innovare, un amico dei lavoratori, un fine intellettuale". E' quanto scrive su Twitter la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, commentando la morte di Pierre Carniti, storico sindacalista della Cisl. "A lui, pur nelle differenze, abbiamo guardato come a un punto di riferimento. Ci, mi, lascia un vuoto enorme", continua Camusso.



Furlan ricorda Carniti: ha segnato un'epoca - "Ci ha lasciati Pierre Carniti. E' un momento di dolore e di grave lutto per la Cisl e per tutto il movimento sindacale italiano". Così su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commenta commossa la scomparsa dell'ex leader della Cisl. "Pierre è stato per i lavoratori italiani e per tutti noi un punto di riferimento costante ed una guida morale e politica. E' stato un sindacalista che ha segnato con la sua azione sindacale davvero un'epoca. Lascia un vuoto enorme nella società italiana. Non lo dimenticheremo mai".



Benvenuto: con morte Carniti come se mancasse una parte di me - "E' come se mancasse una parte di me". Così Giorgio Benvenuto, storico leader della Uil e protagonista con Pierre Carniti, Luciano Lama e Bruno Trentin della grande stagione dell'unità sindacale, commenta la scomparsa di Pierre Carniti. "Quando parli con le persone ti guardano e ti dicono: tu sei Giorgio Benvenuto, mi ricordo di voi con Carniti e Trentin, oppure con Luciano Lama. Eravamo il simbolo del sindacato e dell'unità del sindacato".