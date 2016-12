Morte Pannella, oggi i funerali laici a Roma in Piazza Navona

Marco Pannella viene salutato oggi a Roma in piazza Navona alle ore 14 con i funerali laici e i saluti pubblici della città e della politica. La salma alla Camera era stata collocata nella Sala Aldo Moro e c'è stata una fila lunghissima per tutto il pomeriggio con la presenza dei vertici dei Radicali. Poi per la veglia notturna è stata portata nella sede dei Radicali in via Torre Argentina 76, da dove alle 13 partirà un corteo alla volta di Piazza Navona.