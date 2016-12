Morte Pannella, Berlusconi: "L'Italia perde un grande protagonista"

"La notizia della morte di Pannella mi addolora profondamente". Così Silvio Berlusconi ha commentato la scomparsa del leader radicale. "L'Italia - ha aggiunto - perde un assoluto protagonista della sua storia recente e meno recente, che in tanti anni di battaglie ha fatto fare enormi passi avanti al nostro Paese sul cammino della crescita civile, morale e politica. Grazie Marco per quanto hai fatto per gli italiani. Non ti dimenticheremo mai".