Morte Casaleggio: membri M5s rifiutano commemorazioni in Parlamento

No alla commemorazione e no al minuto di raccoglimento per ricordare Gianroberto Casaleggio in Aula. Lo hanno deciso di parlamentari M5s che hanno rifiutato l'offerta di Camera e Senato di ricordare il co-fondatore del Movimento. I 5 Stelle al momento non sembrano neppure intenzionati a chiedere una sospensione dei lavori della Camera dove si deve votare la riforma costituzionale.