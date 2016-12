Morte Buonanno, l'addio di Matteo Salvini: "Non molleremo mai, anche per te"

Renzi: Ho fatto condoglianze a Salvini - "Ho appena fatto a Matteo Salvini le condoglianze per la tragica scomparsa di Gianluca Buonanno. Rispetto davanti al dolore e alla morte". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Twitter.



Boldrini: cordoglio mio e di Camera deputati - "Esprimo il più profondo cordoglio mio personale e dell'intera Camera dei deputati per la scomparsa dell'europarlamentare della Lega Nord Gianluca Buonanno, che nella scorsa legislatura e nella prima parte della attuale era stato componente dell'assemblea di Montecitorio. Ai suoi familiari e al suo partito le mie condoglianze piu' sentite". Lo ha dichiarato la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.



La Russa: persona perbene e competente - "Con la tragica scomparsa di Gianluca Buonanno se ne va una persona perbene, competente, e che, talvolta anche con manifestazioni 'colorite', sapeva sempre andare al cuore dei problemi della gente. Gianluca amava molto il proprio lavoro e la propria terra e anche queste sue passioni lo portarono anni fa ad essere uno dei primi sindaci di Alleanza Nazionale. Ai suoi familiari e alla Lega Nord, rivolgo le mie condoglianze più sincere". Lo dichiara Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d'Italia.



Maroni: schifosi quelli che lo insultano ora - "Non ci posso credere: c'è chi gioisce per la morte di Buonanno. Ciao Gianluca, riposa in pace e non ti curare di questi miserabili schifosi". Lo scrive il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni su Twitter in riferimento agli insulti in rete riferiti a Gianluca Bonanno



Cordoglio ministro Galletti per scomparsa Buonanno - "Mi rattrista profondamente la scomparsa di Gianluca Buonanno. Si poteva non essere d'accordo con lui, ma di fronte a un evento così tragico può esistere solo il rispetto nel ricordo di un politico militante e appassionato. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Buonanno e alla Lega Nord". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.



Marine Le Pen esprime le sue condoglianze a famiglia e alla Lega - "Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia del nostro collega Gianluca Buonanno, così come alla @LegaNordPadania". Lo scrive su Twitter la leader del Fronte nazionale (Fn) in Francia, Marine Le Pen.



Gasparri: ricordo Buonanno con rimpianto, iniziò in An - "Apprendo incredulo della morte di Gianluca Buonanno. Cominciò come militante e giovane sindaco di Alleanza Nazionale. Passato poi alla Lega, nel Parlamento nazionale e in quello europeo ha sempre agito in maniera vivace ma con forte attaccamento al territorio e grande determinazione. Lo ricordo con rimpianto anche in tanti momenti di comune militanza". Lo ha dichiarato il vicepresdiente del Senato Maurizio Gasparri (Fi).



Alfano: con Buonanno avversari leali, ci mancherà - "L'ho conosciuto bene, Gianluca Buonanno, da alleati e, da sindaco, al suo Comune. Infine, avversari leali. Ci mancherà". Lo ha scritto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, in un tweet, ricordando l'europarlamentare della Lega.



Lupi: vicinanza alla famiglia di Buonanno e alla Lega - "Le mie condoglianze alla famiglia di Gianluca Buonanno, prematuramente scomparso. Ai parlamentari e ai militanti della Lega la mia vicinanza nel ricordo del collega deputato". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare.



Brunetta: cordoglio per scomparsa Buonanno anche da deputati Fi - "Cordoglio, a nome mio e dei deputati di Forza Italia, per la scomparsa di Gianluca Buonanno. Ci stringiamo alla famiglia e agli amici della Lega". Lo ha scritto su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



Fitto: Immensa tristezza per scomparsa prematura - "Accolgo con immensa tristezza la notizia della morte prematura del collega eurodeputato Buonanno, vittima di un incidente stradale. Amico e politico appassionato e vero. Le mie condoglianze e quelle di tutti i Conservatori e Riformisti, giungano ai suoi familiari, a tutti i leghisti e a Matteo Salvini". Così Raffaele Fitto, leader dei Conservatori e Riformisti.