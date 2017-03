Moral suasion,Mattarella: "Faccio l'arbitro discreto ma non silente"

"Questo è il lavoro di persuasione che io devo svolgere. Non lo faccio con comunicati o proclami, perché non ce n'è bisogno". Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella risponde alle domande degli studenti, incontrando al Quirinale le scuole superiori. "La persuasione fatta con discrezione è più efficace di quella proclamata in pubblico, l'importante non è rivendicare i meriti ma evitare che nascano i problemi", ha spiegato.