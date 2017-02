Mogherini: "Gli Usa non interferiscano nella politica della Ue"

Federica Mogherini ha chiesto agli Stati Uniti di "non interferire" nella politica europea. L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue ha fatto riferimento agli apprezzamenti espressi dal presidente americano Donald Trump per il voto britannico a favore della Brexit. "Può darsi che questo avvenga in altre parti del mondo, ma in Europa no. Siamo abbastanza intelligenti da prendere le decisioni politiche da soli", ha detto la Mogherini.