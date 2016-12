Modifiche all'Italicum in Aula, il ministro Boschi fena

Modifiche in vista per l'Italicum? Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi precisa che la legge non si tocca. Il suo staff scrive che la capigruppo della Camera non ha "calendarizzato la mozione di Sinistra Italiana". Si è approvato il calendario di luglio e sono stati indicati i provvedimenti per settembre. Di uno sbarco della mozione in Aula si riparlerà e in discussione ci potrebbe essere "un atto di indirizzo al governo" e non modifiche.