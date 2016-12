5 novembre 2016 20:57 Modifiche allʼItalicum, accordo nel comitato Pd: ok anche da Cuperlo | Senatori eletti e cade il ballottaggio La nuova legge elettorale sarà sottoposta alla direzione del partito. La minoranza del partito però si spacca: Bersaniani contrari

Intesa raggiunta nel comitato del Pd sul documento di riforma dell'Italicum. Gianni Cuperlo ha detto sì all'accordo e chiesto di inserire l'elezione dei membri del nuovo Senato nella bozza Fornaro-Chiti che lo stesso Renzi aveva indicato come proposta da cui partire. Tempi tecnici per un nuovo ddl prima del referendum non ci sono ma il Pd potrebbe ricompattarsi e votare la proposta di legge in una direzione convocata ad hoc.

Il documento porta la firma di Guerini, Orfini, Zanda, Rosato e Cuperlo. Il testo verrà sottoposto all'assemblea e alla direzione del Pd e ai gruppi parlamentari. Tra i punti contenuti al suo interno, l'elezione dei senatori secondo il ddl Fornaro-Chiti. La preferenza sarà su un sistema di collegi.



Cade anche il ballottaggio - Il comitato Pd sull'Italicum apre ad una verifica dopo il referendum su due punti: la preferenza per i collegi, si legge nel testo, come il sistema più adatto a ricostruire un rapporto fiducia tra eletti ed elettori; la definizione di un premio di governabilità (di lista o di coalizione) che consenta l'indicazione su chi avrà la responsabilità di garantire il governo attraverso il superamento del meccanismo di ballottaggio.

Cuperlo: passo avanti, spiace frattura sinistra - "Ho sottoscritto il documento" su Italicum "perché contiene un passo in avanti. So che l'intesa raggiunta non ricompone la frattura consumata nella sinistra, dentro e fuori il Pd. Vedo e ascolto i tanti, anche autorevoli, convinti che solo il No al referendum potrà cambiare la legge elettorale. Io ho lavorato per ridurre quella forbice e avrei voluto un esito diverso". Lo afferma Gianni Cuperlo. "Ne rispondo personalmente e in primo luogo a quanti hanno condiviso con me questo percorso e che incontrerò nei prossimi giorni".



Orfini: buon accordo, grazie a chi lavorato per unità - "Abbiamo raggiunto un buon accordo sulle modifiche all'Italicum. Grazie a tutti quelli che non si sono rassegnati e hanno lavorato per l'unità". Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.

Il nuovo Senato nella riforma Fornaro-Chiti - Se passerà la riforma costituzionale i 100 membri del nuovo Senato sarebbero scelti dai consigli regionali con metodo proporzionale: 74 senatori-consiglieri regionali e 21 senatori-sindaci (più i 5 senatori a vita di nominale presidenziale). Una norma che non a tutti è piaciuta visto che si creerebbe un Senato fatto di "nominati" e non di eletti. Nella proposta Fornaro-Chiti il territorio della Regione verrebbe suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere: in ogni collegio si presenterebbe un solo candidato per ogni lista regionale, sul modello del sistema elettorale del Senato fino al 1992. L'elezione del Senato avverrebbe dunque durante le elezioni regionali.

La minoranza Pd si spacca - Mentre Gianni Cuperlo dà il suo via libera perché il documento "contiene un passo in avanti" dalla sinistra bersaniana arriva un secco no. "Il testo dell'accordo sulle modifiche all'Italicum è assolutamente generico e soprattutto elaborato fuori tempo massimo", afferma Federico Fornaro, senatore della minoranza, secondo cui il testo è "lontano anni luce da un articolato di un disegno di legge e per questo privo di valore parlamentare".