Modella di origini ugandesi per un calendario sulle tradizioni venete

Cambiano i tempi e la bellezza veneta diventa sempre più multiculturale: Raixe Venete ha pensato di rompere gli schemi e proporre una modella di colore per il suo calendario "Le Venete" 2015. Anna Zonta, la modella italiana di origini ugandesi di 28 anni, ci ha pensato a lungo prima di accettare di posare per questa iniziativa. La donna ha specificato di aver preso questa decisione in quanto il progetto non ha alcuno scopo politico. "Quella bandiera non appartiene ai politici ma a tutti i veneti, come me" ha affermato la modella al Corriere Veneto "è un simbolo di pace e di integrazione, fa parte della nostra storia. Ho la cittadinanza e mi sento contemporaneamente italiana, veneta e africana".