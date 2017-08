Missione Libia, Gentiloni: no enorme invio flotte ma supporto locale

L'invio di navi "può dare un contributo significativo a rafforzare la sovranità libica, non è iniziativa contro la sovranità libica". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni, spiegando la missione in Libia. "Presentarla come un enorme invio di grandi flotte e squadriglie di aerei sarebbe non rispecchiare la sostanza della decisione del governo. E' una richiesta a cui abbiamo aderito di supporto alla guardia costiera libica", ha aggiunto.