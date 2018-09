Missione in Cina per Di Maio: "Volo in economy, ovviamente" | Ma sui social è polemica: "Biglietto con posto business"

"In partenza per la Cina. Si vola con aerei di linea ovviamente. Mai preso un volo di Stato in 3 mesi e mezzo da ministro, esattamente come vi avevo promesso". Lo scrive su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio postando tre video per spiegare la "missione per le imprese italiane". Nell'ultimo dei tre filmati, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ci tiene a sottolineare la classe del suo posto in aereo: "Sono in economy". A riprova di ciò mostra anche brevemente il biglietto. Ma sui social scoppia subito la polemica: "Il posto 5C è in business, non in economy".