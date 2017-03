Minzolini presenta le dimissioni al Senato: "Sono una persona seria"

Augusto Minzolini ha presentato in mattinata al Senato la sua lettera di dimissioni da parlamentare. "Oggi mi sono dimesso. Sono andato stamattina e ho presentato la lettera perché sono una persona seria e non prendo lezioni da altri", ha spiegato. Ora le dimissioni devono passare al vaglio dell'Assemblea di Palazzo Madama, che può decidere di accettarle o respingerle.

La lettera l'ho presentata alla Presidenza del Senato", ha annunciato Minzolini in tv, ospite a l'Aria che tira su La7. Minzolini aveva annunciato le sue dimissioni alla vigilia del voto con cui, a sorpresa, l'aula del Senato ha impedito a voto segreto la sua decadenza in applicazione della legge Severino, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per peculato per l'utilizzazione della carta di credito aziendale Rai.