Minoranza Pd, Orfini tenta la mediazione | Emiliano: "Per evitare la scissione Renzi non deve ricandidarsi"

"Ci sono sempre i margini per evitare la scissione, dipende dalla volontà delle persone". E' quanto ha affermato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, in merito alle tensioni tra maggioranza e minoranza Pd. "Dobbiamo capire che il Partito democratico non è proprietà di alcuni capi che litigano tra di loro. Il Pd è di proprietà di milioni di persone che ci hanno creduto, che ci credono, e non vogliono questa divisione", ha aggiunto.