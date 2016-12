Minoranza dem:Pd si consegna a Ncd

"Renzi ha scelto di consegnarsi mani e piedi a Ncd ed è un errore". Lo afferma il senatore della minoranza Pd Miguel Gotor spiegando come ora "per noi sia determinante che il maxi-emendamento non ostacoli l'attività della magistratura in merito alle adozioni". "La decisione del presidente Grasso che ha giudicato inammissibili tutti i 'canguri' e la chiara presa di posizione del M5S sono lì a dimostrare che un'altra strada era percorribile", sottolinea.