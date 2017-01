Minniti: "Ridurre i tempi per il riconoscimento di status di rifugiato, due anni sono troppi"

"Proporrò che si arrivi ad una significativa riduzione di tempo per definire lo status di rifugiato , due anni di tempo producono uno stress nella capacità di accoglienza difficilmente gestibile". Così il ministro dell'Interno Marco Minniti sottolineando come servano "modifiche legislative e un aumento di risorse per le commissioni che valutano, ma i tempi vanno drasticamente abbattuti".

"No all'equazione immigrazione-terrorismo" - "L'equazione immigrazione-terrorismo - ha quindi aggiunto Minniti - è un'equazione sbagliata, inaccettabile. Bisogna stare attenti perché si crea un'aria di insoddisfazione ed emarginazione che diventa terreno di coltura del terrorismo".



"Per l'immigrazione parole d'ordine devono essere severità e integrazione" - "L'Italia - ha poi spiegato il ministro - non può subire" il processo relativo alla questione migranti. "Non può inseguirlo. Deve governarlo. È più difficile ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo intervenire sui flussi. Dobbiamo tenere insieme due parole fondamentali: severità e integrazione. Chi non rispetta le regole verrà rimpatriato nel Paese di provenienza, è la legge della Repubblica italiana".



"Senza il mondo arabo non si sconfigge Isis" - "Se vogliamo sconfiggere l'Isis possiamo farlo soltanto se c'è una grande alleanza tra l'Occidente e il mondo arabo. Se non c'è il mondo arabo questa partita non la vinceremo mai", ha infine concluso Minniti.