Minniti: "Diritti umani in Libia questione irrinunciabile"

Il rispetto dei diritti umani in Libia "non è questione di oggi", visto che quel Paese "non ha mai firmato la convenzione di Ginevra", ma è una questione "che per noi era, è e sarà irrinunciabile". Lo ha detto alla Camera il ministro dell'Interno, Marco Minniti. L'Italia "sente l'assillo di agire ma se l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati ha potuto visitare i centri in Libia lo si deve anche all'impegno del nostro Paese", ha aggiunto Minniti.