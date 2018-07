Ministro Toninelli:presto dispositivo anti abbandono bambini in auto

Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, per evitare i drammi legati al dimenticarsi i figli all'interno delle vetture. L'annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che, durante una diretta Facebook, sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada con un disegno di legge che potrebbe comportare varie modifiche diventando legge "già in autunno".