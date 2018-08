Ministro Grillo: "Bambini dovranno continuare ad essere vaccinati"

"Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni. E' stata sospesa per un anno una dello tre forme sanzionatorie della legge che prevede il non accesso dei bimbi non vaccinati ad asili nido e materni". Lo afferma su Fb il ministro della Salute Giulia Grillo, sottolineando che non c'è alcun "passo indietro sull'obbligo vaccinale".