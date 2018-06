Ministro Fraccaro:"Obbligheremo Camere su leggi iniziativa popolare"

"Faremo una legge per cui le leggi di iniziativa popolare siano discusse per obbligo all'interno del Parlamento, affinché nessun potente di turno possa tenerle nel cassetto". Ad annunciarlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. "Poi aboliremo il quorum per il referendum abrogativo e introdurremo il referendum propositivo senza quorum. Allora sì che saremo veramente un popolo sovrano".