Ministro Boschi: merito governo è lo sblocco riforme ferme da anni

"Questo governo ha il merito di avere sbloccato processi di riforma costituzionale che erano fermi da anni". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, parlando a Reggio Calabria alla Festa de L'Unità. "Quando siamo arrivati al governo - ha aggiunto - abbiano dato un impulso fondamentale per portare in Parlamento il nostro progetto di riforma per fare funzionare meglio lo Stato e riavvicinare i cittadini alle istituzioni".