Mini diaspora in Forza Italia: tre passano ai "verdiniani"

"Forza Italia ha ormai esaurito la sua spinta riformatrice e la sua vocazione popolare e liberale dicono i tre parlamentari (due deputati, Romano e Galati e un senatore, Ruvolo) secondo i quali "la linea politica già intrapresa dal vertice di Forza Italia mira a rincorrere i populismi di varia natura, in una prospettiva di sostanziale subalternita' a Salvini".



"In tale ottica - continuano - diviene importante offrire il proprio contributo per una politica di centro, che abbia come riferimenti la società e le sue sfide da una parte e il rafforzamento delle istituzioni dall'altra, perché il Paese ha bisogno di uno slancio che coinvolga le sue energie migliori. La nostra cultura politica popolare e il nostro radicamento territoriale ci impongono questa scelta".



Per questo, "ci impegneremo in Alleanza liberalpopolare-Autonomie', consapevoli che in questa congiuntura politica ci si debba rimboccare le maniche e mettersi in gioco". "Un forte impegno parlamentare quello che ci attende, incoraggiati dal consenso che registriamo nella comunità politica che rappresentiamo".