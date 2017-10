Mine antiuomo, ok della Camera al divieto di finanziamento imprese

La Camera ha dato all'unanimità il suo via libera definitivo alla proposta di legge che contiene misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo, di munizioni e submunizioni a grappolo. I voti a favore della misura sono stati 389, ha dichiarato il presidente di turno Simone Baldelli. Non ci sono stati voti contrari né astensioni.