Milleproroghe: via libera a emendamenti per salvare Napoli e Catania

Via libera all'emendamento salva-Napoli e salva-Catania. Ad approvare il testo, compreso nel decreto Milleproroghe, sono state le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Hanno dato il loro ok non solo i gruppi della maggioranza ma tutto il centrodestra. Contrario il Partito democratico. Secondo l'esponente Pd Gennaro Migliore la misura è solo un "emendamento eletttorale".