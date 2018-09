Milleproroghe: ok rimborsi risparmiatori colpiti da crisi bancarie

Via libera ai rimborsi rapidi per i risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie. Lo stabilisce l'emendamento, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, al decreto Milleproroghe. Saranno risarciti i cittadini "già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'Arbitro per le controversie finanziarie" e quelli "i cui ricorsi" saranno accolti favorevolmente "entro il 30 novembre 2018".