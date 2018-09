Milleproroghe, il governo pone la fiducia | Pd occupa l'Aula della Camera

La Camera ha respinto la richiesta del Pd di sospendere l'esame del decreto, proprio per permettere al governo di chiarire le proprie intenzioni sui fondi alle periferie. Un folto numero di deputati dem ha occupato l'Aula e alcuni di loro si sono seduti sui banchi del governo.



"Dicevano Renzi umilia il Parlamento per il ricorso alla fiducia, ed ora, nonostante abbiano molti più voti di noi in Parlamento, alla prima occasione utile, il governo M5s- Lega mette la fiducia alla Camera sul Milleproroghe. Siete dei pinocchi". Così su Twitter il presidente del gruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.



Va all'attacco dell'esecutivo anche il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio "E' molto grave aver posto la fiducia. Grave perché la legittimità dell'atto è secondo noi inficiata dal fatto che il decreto non è ancora stato pubblicato. C'è totale chiusura dalla maggioranza. C'è un atteggiamento secondo noi illegittimo da parte del governo", ha detto.