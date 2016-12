Milano, terremoto in giunta: si dimette il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris

Si è dimesso il vicesindaco di Milano , Ada Lucia De Cesaris . "E' una decisione - si legge in un comunicato - presa dopo approfondite riflessioni sugli ultimi mesi di lavoro, che hanno messo in evidenza difficoltà non più sormontabili nella prosecuzione della mia attività amministrativa". "Di recente - riprende la nota - era infatti venuto meno il rapporto di fiducia con una parte della maggioranza in Consiglio comunale ".

De Cesaris aveva le deleghe a Urbanistica, Edilizia privata ed Agricoltura ed è stata scelta da Giuliano Pisapia come vicesindaco nel 2013, ruolo in cui aveva sostituito Maria Grazia Guida.



"Penso di aver svolto e portato a compimento il mandato per il quale sono stata nominata - ha aggiunto l'assessore dimissionario - Un mandato che ha comportato sfide impegnative ed il raggiungimento di importanti risultati, per i quali voglio ringraziare tutti i miei collaboratori e i lavoratori della pubblica amministrazione, che con impegno, cordialità ed affetto hanno condiviso con me progetti, battaglie ed obiettivi".



De Cesaris ha voluto anche ringraziare "il sindaco Giuliano Pisapia, che mi ha offerto un'occasione straordinaria e che ha fatto di Milano una città in grado di volare, al centro dell'attenzione internazionale".



Al centro del dibattito uno scontro sul bilancio. E' di lunedì l'irritazione di De Cesaris per il voto su un'area cani nel quartiere di Santa Giulia. Un'operazione da 20mila euro in una zona periferica della città. A proporla era stato il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi, un emendamento che faceva parte dell'accordo Pd-Forza Italia proprio sul bilancio (una delle condizioni per la fine dell'ostruzionismo). Nonostante il no del vicesindaco, l'emendamento è passato con i voti di buona parte del Pd.



Pisapia: "Spero ci ripensi" - "Spero ci possa ripensare": così il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha parlato nell'aula del Consiglio comunale delle dimissioni del suo vice Ada Lucia De Cesaris, aggiungendo di essere convinto che in ogni modo "Ada Lucia continuerà ad occuparsi della nostra città". Il sindaco ha parlato con De Cesaris e le ha chiesto un ulteriore momento di riflessione.