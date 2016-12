Milano, Sel: ok ad appoggio a Sala

Sel non fa uno strappo e a Milano è pronta a un confronto con il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala per arrivare a una lista di appoggio che si presenterà anche in tutti i municipi con l'avvertimento che non intende essere ininfluente. L'assemblea metropolitana del partito ha approvato il documento proposto dal coordinamento che sottolinea come la sfida con il candidato del centrodestra Stefano Parisi sia meno facile del previsto.