Milano, Salvini: con M5s sostanziale accordo su temi chiave

"C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave". Lo afferma Matteo Salvini a margine del tavolo sul contratto di governo con il M5S. "Sono contento perché si sta parlando di temi, non di nomi, non di cognomi, non di ministri", poi aggiunge il leader della Lega. "Rispetto ad altre ipotesi di governo che vengono da Marte e di ministri tecnici se c'è accordo sui punti fondamentali è meglio un governo che si impegni sulla base di un programma".