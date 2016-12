Milano, Renzi a pranzo con i big della moda per la fashion week: "L'Italia è tornata"

"L'Italia è tornata" . Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha concluso così il suo discorso al pranzo con i big della moda a Palazzo Reale, organizzato in occasione dell'apertura della fashion week milanese . Il premier ha scelto di pronunciare queste parole in inglese ("Italy is come back this is the message"), rivolgendosi soprattutto alla stampa estera.

Durante il suo intervento, durato una quindicina di minuti, Renzi ha riconosciuto che "ci sono da fare grandi innovazioni in Italia. Io non sono qui per dire ora investiremo, ma per riconoscere una realtà che c'è. È una realtà, quella della moda, che ha possibilità e forza per scrivere una pagina di futuro più affascinante che in passato".



E a proposito di passato ha aggiunto: "Crediamo molto nel nostro passato ma ancora di più puntiamo sul nostro futuro". "Noi ci saremo con tutti i nostri limiti ma con la consapevolezza che il nostro Paese, tolta un po' di polvere, è un Paese importante, leader per qualità della vita, per i valori".



Nel suo speech un omaggio anche al re della moda italiana, Giorgio Armani. "Qui ci sono persone che hanno fatto la storia della moda, una storia globale - ha detto -. Se dico Giorgio Armani dico una persona che rappresenta Italia nel mondo".