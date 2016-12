Milano, Radicali chiedono apparentamento con Sala, lui risponde sì

In vista del ballottaggio del 19 giugno, a Milano i Radicali hanno chiesto il collegamento formale della loro lista a Beppe Sala, che ha risposto sì. L'esponente del Pd ha detto di aver intenzione di incontrare Cappato (ex candidato sindaco radicale) per "trovare la formula". Proprio i Radicali avevano contrastato la candidatura di Sala per conflitto di interessi, Ma lui adesso dice: "Spero di portare a termine l'apparentamento".