Milano, Pisapia consegna le chiavi della città a Beppe Sala: "Cinque anni meravigliosi, oggi sono felice"

Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 1 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 2 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 3 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 4 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 5 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 6 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 7 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 8 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 9 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 10 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 11 di 25 LaPresse LaPresse Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 12 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 13 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 14 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 15 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 16 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 17 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 18 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 19 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 20 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 21 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 22 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 23 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 24 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala 25 di 25 Ansa Ansa Milano, a Palazzo Marino il passaggio di consegne da Pisapia a Sala leggi dopo slideshow ingrandisci

L'addio di Pisapia, commosso, viaggia su Facebook. "Care amiche e amici, oggi si conclude ufficialmente il mio mandato da sindaco di Milano. Sono stati cinque anni meravigliosi. Non c'è niente di più bello che vedere i risultati concreti del proprio impegno", scrive il sindaco uscente. "E oggi tutti descrivono Milano come una città migliore - continua -, una città che ha guardato avanti senza lasciare indietro nessuno. Una città che è diventata la capitale dei Diritti. Una città che ha ritrovato l'orgoglio di essere la locomotiva d'Italia. Non c'è niente che ripaghi la fatica più di un risultato come questo".



Molto emozionato anche Sala. "C'è da lavorare per far sì che il nostro programma diventi realtà, abbiamo la possibilità di farlo partendo già da una situazione positiva - spiega -. Sono onorato di succedere a Giuliano Pisapia che in cinque anni ha dato una spinta notevole a Milano che è diventata più credibile in Italia e all'estero". Sulla città "ci sarà tanta attenzione nei prossimi cinque anni e per questo mi impegno a fare in modo che diventi sempre più internazionale e sempre più attenta a chi ha meno".