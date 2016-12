Milano, Matteo Salvini vestito da re magio nel presepe all'asilo della figlia

L'avevo annunciato alla radio e ora, Matteo Salvini, davvero si è vestito da uno dei tre re magi per partecipare alla festa all'asilo frequentato dalla figlia di tre anni. Il leader leghista ha indossato una fascia arancione e un abito nero e oro. La scelta non è casuale: nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche per i presepi vietate in alcune scuole.