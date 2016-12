7 ottobre 2014 Milano, Matteo Renzi e i suoi cloni: ecco l'ultima opera dello street artist Beast Si intitola "I am me, we are us and thats all" ed è apparsa in una delle vie centrali del capoluogo lombardo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - "I am me, we are us and thats all", (Io sono io, noi siamo noi e questo è tutto"). Così si intitola l'ultima opera dello street artist Beast, celebre per i fotomontaggi di politici, apparsa in corso Garibaldi a Milano. Anticipando il vertice che proprio nel capoluogo lombardo si tiene l'8 ottobre, Beast ritrae Angela Merkel e Mario Draghi intenti ad accogliere, sotto lo sguardo del ministro Maria Elena Boschi, Matteo Renzi. Dietro un primo premier, elegante e computo, ecco invece comparire una serie di cloni, decisamente meno ortodossi.