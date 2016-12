Milano: la commissione elettorale ha rigettato il ricorso della lista Fratelli d'Italia

Duro colpo al candidato sindaco Stefano Parisi: la commissione elettorale di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Fratelli d'Italia per la lista elettorale per le amministrative che era già stata ricusata dalla stessa commissione. Il capolista di Fdi Riccardo De Corato aveva nel pomeriggio annunciato che avrebbe comunque continuato a fare campagna elettorale.

"Io rimango in piena campagna elettorale, pronto per aiutare i candidati di Fratelli d'Italia nei Municipi. Comunque vada il ricorso per la riammissione della nostra lista, io non ho nessuna intenzione di abbandonare il campo, sarò costantemente presente per il bene della mia città": aveva detto Riccardo De Corato, capolista di Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale, prima di sapere la bocciatura definitiva da parte della Commissione elettorale.