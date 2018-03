Milano, gelataia non serve Salvini perché "razzista": ripresa dai titolari

Una ragazza che lavorava in prova in una gelateria di Milano si sarebbe rifiutata di servire un gelato al leader della Lega, Matteo Salvini: "Io non servo i razzisti". E avrebbe lasciato il lavoro dopo una discussione in merito con la titolare. Durante l'episodio, avvenuto martedì in un locale di piazzale Siena, non c'è stato alcun gesto apertamente rivolto a Salvini, che è stato servito da un'altra persona e non ha assistito alla discussione, se non fosse approdato poi sui social.