Milano, Civati: non mi candido

"Ci sono state molte ipotesi, ma in questo momento vi dico che non mi candiderò" a sindaco di Milano. Lo ha detto Pippo Civati, fondatore di Possibile, che ha aggiunto: "Mi auguro che noi di Possibile e tutti i soggetti di sinistra che non stanno col Partito della Nazione andremo alle elezioni amministrative insieme in una lista unica". E ancora: "I miei colleghi la pensano quasi tutti come me. Non parteciperemo alle primarie del Pd".