Milano,Berlusconi: possiamo vincere

"Sono ottimista, l'amore per Milano prevarrà su tutto: siamo competitivi e possiamo vincere". Lo dichiara Silvio Berlusconi parlando delle elezioni comunali in programma a Milano. Il leader di Forza Italia non svela il nome del candidato del centrodestra: "Ho in mente due persone con una sperimentata capacità gestionale". E sul possibile avversario, Giuseppe Sala, sottolinea: "Si è snaturato, per amore del potere è andato contro se stesso".