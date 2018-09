"Sfortunatamente non prenderemo un solo rifugiato dall'Italia". Ha risposto così Geert Wilders, leader in Olanda del Partito della Libertà, intervistato da Tgcom24 a Cernobbio. Il leader xenofobo e antieuropeista si dice "molto orgoglioso di quello che sta facendo in Italia Matteo Salvini; con Austria e Ungheria è la nuova Europa che deve subentrare alla vecchia". E, nonostante vorrebbe aiutare il ministro dell'Interno italiano a "rispedire gli immigrati in Africa", dichiara l'impossibilità del suo Paese ad accogliere "un solo rifugiato dall'Italia". Già spendiamo, fa sapere "sette miliardi di euro in spese sociali per non occidentali".