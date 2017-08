Migranti, Viminale: conseguenze per Ong contro il Codice di condotta

Al termine della riunione con le Ong, il Viminale ha avvertito che tutte quelle organizzazioni che non hanno firmato "il Codice di condotta subiranno le conseguenze del caso". Tra queste c'è anche "il rischio per la sicurezza delle imbarcazioni stesse". Non tutte le Ong, come Moas, Save the Children e Proactiva Open Arms, hanno accettato l'accordo. Medici senza frontiere infatti si è rifiutata di aderire.