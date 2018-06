Migranti, l'Aquarius ancora bloccata in mare: "C'è cibo solo per un giorno" | Barcellona e Valencia offrono i loro porti

Continua l'emergenza migranti. L'Aquarius, ancora bloccata in alto mare con 629 persone a bordo, chiede aiuto: "Abbiamo cibo solo per un giorno". L'Ue e l'agenzia Onu per i rifugiati fanno appello a Malta e all'Italia per lo sbarco immediato. Ma il vicepremier Salvini è irremovibile: "Non siamo un campo profughi", mentre il ministro Toninelli auspica una decisione rapida. Intanto Barcellona e Valencia offrono i loro porti.