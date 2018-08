Migranti, Toninelli: "Senza impegno Ue reagiremo di conseguenza"

"Se l'Europa e gli altri Paesi non risponderanno alle richieste italiane e non manterranno gli impegni presi sui migranti noi faremo le nostre controdeduzioni su altri dossier". Lo ha detto Danilo Toninelli parlando della nave Diciotti. "Le interlocuzioni vanno avanti da giorni, sta passando troppo tempo - ha aggiunto il ministro -. Non è più accettabile perché non stanno arrivando le risposte. Gli impegni presi a luglio non sono stati rispettati".