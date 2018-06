Migranti, Toninelli: l'Italia chiude i porti alla nave Ong Astral

Dopo l'Aquarius e la Lifeline, l'Italia prosegue con la linea dura sui migranti e chiude i porti anche alla nave Ong Astral. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno, che adduce motivi di ordine pubblico, dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per l'Astral, in piena ottemperanza dell'articolo 83 del Codice della Navigazione", spiega in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.