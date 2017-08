"L'Italia deve rispettare Triton. Forse è stato un errore, bisognava negoziare in maniera diversa. Però adesso bisogna intervenire". A sostenerlo è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervistato da Paolo Liguori a Fatti e Misfatti su Tgcom24. "In tempi rapidi bisogna cercare di impedire le partenze dalla Libia: se noi non interveniamo in Africa avremo milioni di persone che si sposteranno verso il Nord del mondo".