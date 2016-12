Migranti, sindaco Messina: Comune contrario a creazione hotspot

"Ci dispiace aver dovuto apprendere dalla stampa la notizia relativa della creazione di un hotpsot per migranti a Messina e di non essere stati mai coinvolti in questa discussione dal ministero". Lo dice il sindaco della città siciliana, Renato Accorinti, che in accordo con la giunta, afferma "di essere totalmente contrario perché Messina fa un altro tipo di accoglienza ai migranti".