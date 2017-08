Migranti, sindaco Lampedusa: stop alla moratoria fiscale è una beffa

"Presentare ai lampedusani una maxi-cartella esattoriale a fronte di tutti i sacrifici che hanno fatto per l'Italia e per l'Europa sarebbe una beffa inaccettabile". Lo ha detto Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito della scadenza della moratoria fiscale che era stata concessa all'isola per l'emergenza immigrazione dall'ex governo Berlusconi, e che adesso costringerebbe i cittadini a pagare sette anni di arretrati.