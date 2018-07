Migranti, Salvini: "Taglieremo 10 euro a profugo"

"Stiamo lavorando perché il costo dei presunti profughi, che sono la maggioranza, sia tagliato di almeno 10 euro a persona per risparmiare mezzo miliardo di euro all'anno, che mi piacerebbe investire in sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, spiegando che "in questo momento ogni richiedente asilo che sta arricchendo le cooperative ci costa 35 euro. Ho dato questa indicazione e penso che entro questo mese otterremo un risultato".