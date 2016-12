Migranti, Salvini: "Solo uno su dieci scappa dalle guerre"

"Accogliere chi scappa dalla guerra è un dovere. Ma siccome sono meno del 10% di quelli che arrivano in Italia, per il rimanente 90% serve un biglietto di sola andata fuori dal Paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5. Il leader della Lega è tornato poi a parlare dei campi rom: "Si sgomberano e poi si radono al suolo. Chi ha diritto di stare in Italia resta in Italia. Chi non ha diritto viene messo su un pullman e se ne va", ha aggiunto.