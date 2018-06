Migranti, Salvini riferisce sul caso Aquarius in Senato: "Italia isolata? Mai così centrale"

Replicando alle accuse arrivate da Francia ed altri Paesi, Salvini ha espresso "l'ambizione di parlare a nome di un popolo che in termini di generosità, volontariato, accoglienza e solidarietà non ha niente da imparare da nessuno", raccogliendo gli applausi della maggioranza. Ed ha subito sottolineato di aver chiesto alla Aquarius di mettere in sicurezza donne e bambini: "Non abbiamo avuto risposta: evidentemente, l'emergenza non era così emergenziale". "Io voglio - ha proseguito - che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al Mediterraneo, perché qualcuno li illude che in Italia e in Europa ci siano casa e lavoro per tutti. Sono stufo di questi morti di Stato!".



Negli ultimi giorni critiche sono arrivate anche dal Vaticano, ma il titolare del Viminale si è detto tranquillo: "con la Chiesa ho personalmente buone e riservate relazioni". Ed alla fine del suo intervento è arrivata la citazione del Vangelo: "'Ama il prossimo tuo come te stesso'. Giusto. Il mio prossimo sono donne e bambini che fuggono dalla guerra e che devono avere in casa nostra casa loro e non possono essere mischiati ad una immigrazione clandestina che porta semplicemente allo scontro sociale. Però 'ama il prossimo tuo come te stesso' significa anche amare i milioni di italiani che in silenzio hanno perso casa, lavoro e speranza". Quindi, "faro' tutto quello che e' umanamente possibile per dare voce ai rifugiati veri, agli immigrati regolari e per bene, rispettando la nostra storia, cultura e tradizioni e, soprattutto, faro' di tutto perche' a questi italiani che l'hanno persa, la speranza possa tornare e a questo dedichero' tutti i miei prossimi anni da ministro".



Dure le repliche dei senatori del Pd. Salvini, ha attaccato l'ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti, "non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo". Nel corso dell'informativa anche qualche battibecco e cartelli esposti in Aula. Sostegno al ministro dell'Interno è arrivato inoltre dai Cinquestelle, con il senatore Daniele Pesco ("Siamo un paese sotto attacco dello spread e anche con i migranti"), da Forza Italia e da Fdi. Nel pomeriggio Salvini è tornato al Viminale dove ha presieduto la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con i vertici di forze di polizia e servizi: c'e' attenzione alla radicalizzazione dei detenuti ed un monitoraggio dei grandi eventi estivi. "Ma voglio tranquillizzare gli italiani: abbiamo ottime forze ordine che fanno bene loro lavoro", ha concluso.